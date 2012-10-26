Голову вінницького Студпарламенту «пригрів» Азаров

Голова обласної Ради Сергій Татусяк привітав голову Студентського парламенту Вінниччини Дмитра Слободянюка з входженням до Молодіжної ради при Кабінеті Міністрів України. Призначення здійснено відповідним розпорядженням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, - повідомляє прес-служба облради.

Чисельний склад ради – 54 особи. Це представники молодіжних громадських організацій з усіх регіонів України. Очолив Молодіжну раду Міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

Як зазначено в документі, Молодіжна рада є тимчасовим консультативним, дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Положенням про раду визначено такі її основні завдання: сприяти координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері; розробляти механізми взаємодії Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості; сприяти залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, соціального становлення та розвитку молоді.