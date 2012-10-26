У вільний мікрофон кожен може розказати свого вірша

Вінницький Будинок поетів та лірики Transcendent'a запрошує всіх бажаючих 27 жовтня о 14 год на поетичні діалоги. У програмі поетичні читання, названі "Классіака vs Постмодерн", від учасників фестивалю "Вітер Поезії" (Київ).

Спеціально запрошені гості - Андрій Шадрін (поет, слемером, постійний член журі фестивалю) і Nemezida Soul (найзагадковіша з фіналісток фестивалю), повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Також в програмі вільний мікрофон, тобто читання всіма бажаючими своїх творів.

Зустріч пройде за адресою: м.Вінниця, пр-т Космонавтів, 39, бібліотека № 13.