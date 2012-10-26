Штаб Кучера поширює фальшивку з «каяттям екологів»?

«Ладижинська газета» оприлюднила звернення керівника Громадської ініціативи «Заради життя» Миколи Бухвостича, - організації, котра добряче попсувала нерви кандидату в народні депутати по округу№ 17 Миколі Кучеру, оприлюднюючи відомості про вплив на довкілля результатів діяльності очолюваного кандидатом «Зернопродукту».

Громадський діяч звинувачує кандидата в депутати у розповсюдженні фальшивок, в яких він начебто зізнається у підтасуванні фактів.

Зокрема, у листі сказаго таке.

«Впродовж останніх кількох місяців я та мої однодумці з Громадської ініціативи «Заради життя» проводили розслідування екологічної ситуації на Вінниччині, внаслідок діяльності ПрАТ «Зернопродукт МХП» (керівник - Микола Кучер).

Ми максимально об'єктивно та неупереджено розповідали про порушення природоохоронного законодавства зазначеним підприємством та про реальні біди людей. Понад те, із більшістю наших висновків офіційно (!) погодилась прокуратура Вінницької області. Про все це ми писали на сторінках нашої невеликої газети «Екологічна правда».

Однак, як кажуть, правда очі ріже.

Кілька днів назад агітатори виборчого штабу М.Кучера почали розповсюджувати фальшивий випуск нашої газети, де я начебто каюсь у тому, що «підтасовував факти» і прошу в Кучера «вибачення».

Все це - абсолютна брехня, нікому і ніколи такого інтерв'ю я не давав. Я був і залишаюсь принциповим противником нищення природи, руйнування життя людей новітніми земельними магнатами заради надприбутків».