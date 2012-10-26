100% покриття спострігачами буде лише на окрузі №17

Для запобігання зловживанням у найбільш проблемних округах ОПОРА здійснюватиме 100% покриття виборчих дільниць спостерігачами мережі.

Про це повідомила координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Округи обрано за даними зі звітів довготермінових спостерігачів, інформації про системні порушення з боку учасників виборчого процесу та жорстку конкуренцію. ОПОРА також використала критерій територіальної різноманітності, щоб врахувати специфіку кампанії на Сході, Заході, Півдні, Півночі та Центрі України. Одним із найбільш вагомих аргументів є дані спостерігачів щодо оцінок насиченості кампанії та соціологічних структур, які засвідчили незначний відрив між основними конкурентами. Тож, від справедливості підрахунку голосів залежить і чесність результатів виборів, відповідно, роль спостерігачів вкрай важлива.

ОПОРА обрала для 100% покриття такі округи: 95 (центр – Ірпінь, Київська область), 214 (м. Київ), 105 (центр – місто Луганськ, Жовтневий район), 153 (центр – місто Рівне), 73 (центр – Виноградів, Закарпатська область), 186 (центр – Цюрупинськ, Херсонська область), 24 (центр – Дніпропетровськ, Самарський район), 157 (центр – Суми), 17 (центр – Ладижин, Вінницька область), 52 (центр – Дзержинськ, Донецька область).

Для того, щоб з мінімальною статистичною похибкою оцінити якість виборчого процесу та максимально точно спрогнозувати результати виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі (за партійним списком), ОПОРА буде застосовувати швидкий статистичний підрахунок голосів (ШСПГ). Методика ШСПГ передбачає стаціонарне спостереження за процесом голосування та підрахунком голосів на виборчих дільницях, вибраних шляхом випадкової статистичної вибірки.

- В Україні вже звикли до екзит-полу, але швидкий статистичний підрахунок голосів є новацією, тому його суть легше зрозуміти через порівняння. Якщо екзит-пол проводиться на 400 дільницях, то статистичний підрахунок – на 1 000. У рамках екзит-полу опитуватимуть близько 16 500 – 20 000 респондентів на виході з дільниць, щоб дізнатись за кого виборець проголосував. Ми ж фіксуємо результати голосування 2 мільйонів громадян, які вже зафіксовано в бюлетенях, – зазначила Ольга Айвазовська.