Портрет Романа Аксельрода міськрада купить за 2200 гривень

Для оновлення галереї

Вінницька міськрада вирішила купити живописний портрет заступника губернатора Романа Аксельрода за 2200 гривень аби оновити Галерею Почесних громадян міста Вінниці. Вона знаходиться у приміщенні міськвиконкому. Про це повідомляє 20 хвилин. Про придбання живописного портрета Почесного громадянина Вінниці Аксельрода відповіднерішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради. Нагадаємо, 31 серпня Вінницька міська рада ухвалила рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці» Роману Аксельроду.

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