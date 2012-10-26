Дитина жахливо попекла ручку маминим чаєм

25 жовтня о 18:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої лікарні поступила однорічна дівчинка з діагнозом «термічні опіки правого передпліччя ІІІ-А ступеня».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, малеча отримала опіки через недогляд батьків, потягнувши на себе зі столу чашку з кип’ятком.

На даний час потерпіла знаходиться в хірургічному відділенні районної лікарні. Лікарі кваліфікують її стан, як задовільний.

МНС закликає батьків не залишати без нагляду своїх дітей та убезпечувати їх місце перебування!

