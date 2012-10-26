Голандець тиждень переконував вінничан пересісти на велосипеди

До весни наступного року буде розроблено програму розвитку велосипедної інфраструктури Вінниці

Поділитися досвідом розвитку велосипедної інфраструктури у Нідерландах та надати свої рекомендації цього тижня до Вінниці приїздив міжнародний експерт з велосипедного руху Роберт ван Гамерен. Результати спільної роботи працівників профільних департаментів міської ради і нідерландського експерта ляжуть в основу п’ятирічної програми розвитку велосипедної мережі в місті, яка розроблятиметься до весни наступного року.

Про це йдеться у повідомленні департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

З кожним роком кількість автомобільного транспорту на українських дорогах збільшується. І Вінниця не є винятком – велика маса транспортних засобів перенавантажує магістральні шляхи, до того ж є постійна проблема, пов’язана із паркуванням автівок. У 70-х – 80-х роках минулого сторіччя з аналогічною проблемою зіштовхнулися і європейські міста. Однак за сорок років ця проблема була вирішена за допомогою формування підходу розвитку транспортної системи міст, яка базується на пріоритетному використанні мешканцями громадського транспорту та велосипедів.

Взявши за основу досвід європейських країн, минулого року владою міста було прийнято рішення – створювати необхідні умови для пересування вінничан, які обирають для себе такий мобільний вид транспорту як велосипеди. Адже велотранспорт – це не тільки можливість вільно пересуватися вулицями, але є й екологічним видом транспорту та допомагає вести здоровий спосіб життя.

За два останніх роки у Вінниці облаштовано вже понад 15 кілометрів велосипедних доріжок, однак проблемним є те, що смуги не об’єднані у мережу і це створює незручності у пересуванні велосипедистів. Перед міською владою постало завдання: розробити стратегію та правильні підходи щодо формування велосипедної інфраструктури міста. Поділитися європейським досвідом створення велосипедної мережі до Вінниці було запрошено експерта з питань велоруху Роберта ван Гамерена, який представляє нідерландську організацію «Досвідчені експерти з Нідерландів» (PUM).

25 жовтня Роберт ван Гамерен разом з Вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом провів прес-конференцію щодо перспектив розвитку велосипедної інфраструктури у місті Вінниці.

У нідерландському місті Делфті, у якому мешкає гість, біля 50 % населення пересувається саме велосипедами, ще 30 % мешканців їздить громадським транспортом. Пересуватися ж автомобільним транспортом, за словами міжнародного експерта, є досить затратним та не завжди доцільним, адже транспортна мережа впорядкована так, що частіш за все велосипедом до місця призначення доїхати набагато швидше, аніж автомобілем. Розвитку велосипедної інфраструктури у Нідерландах приділяють дуже багато уваги і на облаштування велодоріжок виділяються значні кошти.

У Делфті цим питанням займаються вже майже 40 років і щороку у галузь вкладається біля 1 млн. євро. На відміну від українських міст, муніципалітети Нідерландів можуть собі це дозволити, адже у європейських країнах дуже сильне місцеве самоврядування і інший порядок формування бюджетів місцевих громад. Однак Роберт ван Гамерен переконаний, що міста України все ж таки мають гарну перспективу щодо розвитку мережі велодоріжок. Він вже працював у Львові, Черкасах та місті Долина, що в Івано-Франківській області, і тому має достатньо інформації про ситуацію в нашій державі.

- Вам не потрібно чекати зміну покоління та менталітету, проект з реалізації велосипедної мережі необхідно починати втілювати вже зараз, адже впровадження цього виду транспорту є економічно вигідним для міста, - каже пан Роберт.

Що стосується зимового періоду, то у Нідердандах частка мешканців, які пересуваються велосипедами в холодну пору року, в цей час з 50% знижується до 30%, а інші – пересідають взимку на громадський транспорт. Роберт ван Гемерен каже, що Вінниці також необхідно розвивати громадський транспорт.

- Майже кожна родина у Нідерландах має власне авто, однак ним пересуватися в межах міста не рентабельно, тому ми використовуємо його тільки за великої необхідності або для перевезення якихось вантажів. На 15 млн. населення моєї країни припадає 20 млн. велосипедів і лише 3 млн. автівок, - розповідає голландський експерт.

На думку ван Гамерена, Вінниця вже сьогодні повинна для себе прийняти стратегічне рішення, яким шляхом вона буде розвиватися протягом найближчих десятиріч: шляхом європейських міст, або ж спостерігати, як місто перетворюється у «американський кошмар», де практично увесь громадський простір міста належить автомобілям.

Нідерландець протягом цього тижня працював з профільними департаментами міської ради та представниками громадськості над формуванням стратегії розвитку велосипедного руху в обласному центрі. Основним завданням наразі експерт вважає з’єднання велодоріжками різних мікрорайонів міста із центром і найдоцільнішим вбачає розпочинати будівництво велосипедної мережі із Староміського району Вінниці до центру. Адже у цьому районі магістральні шляхи найменше перенавантажені транспортом, відсутній електротранспорт, до того ж ширина дорожнього полотна дозволяє виділити площу під велосипедні смуги.

Окрім того, пан Роберт позитивно оцінив проект з відновлення трамвайної колії по проспекту Коцюбинського від Будинку Офіцерів до площі Героїв Сталінграду. На цій ділянці в тому числі передбачені і велоипедні доріжки для велосипедистів, тротуари для пішоходів та місця для паркування автівок.

Міський голова Володимир Гройсман запевняє, що розвиток велосипедного руху у місті є одним з пріоритетних завдань на перспективу.

- На мою думку, велосипед є дуже важливою частиною транспортної системи. І досвід європейських міст показує, що для забезпечення якості життя мешканців міста – розвиток велосипедної інфраструктури просто необхідний, - каже очільник міста. – Ми повинні створити всі умови для можливості пересування містом цим видом транспорту, а вибір, чим краще їхати, буде за вінничанами.

До весни наступного року робочою групою, яка працювала разом з голландським експертом, буде розроблено п’ятирічну програму розвитку велосипедної інфраструктури міста, яка буде передбачати будівництво велодоріжок у різних мікрорайонах Вінниці. Роберт ван Гамерен дав свою згоду і далі співпрацювати з вінничанами в питаннях розвитку транспортної системи міста.

Довідка:

Роберт ван Гамерен – фахівець у сфері міського планування; керував проектами міської реконструкції у ряді міст Нідерландів. Зокрема, в таких містах як Гаага, Роттердам. Виконував консультативні проекти для міст Італії, Таїланду, Китаю. Викладав в університетах міст Делфт та Роттердам.