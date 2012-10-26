За вбивство матері і доньки сидітимуть довічно

Апеляційний суд Вінницької області залишив без змін вирок Козятинського міськрайонного суду, за яким вбивця двох літніх жінок отримав довічне позбавлення волі, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В березні 2007 року в селі Антонопіль Калинівського району по-звірячому було вбито двох пенсіонерок. Аби замести сліди злочинці підпалили будинок. Рятувальники швидко загасили полум’я, яке не встигло знищити будівлю та сліди злочину. Експерти нарахували на тілі загиблої 89-річної власниці помешкання численні переломи ребер, порізи на тілі. Жінка загинула від больового шоку . Не менш жахливою була смерть її 66-річної дочки, яку вбивця пошматував ножем .

- Головна версія, по якій працювали розшуковці – злочин, скоєний з корисливих мотивів, - говорить заступник начальника УКР УМВС в області Олександр Цимбалюк, який безпосередньо займався розкриттям подвійного вбивства. - Всі в селі знали, що в матері та дочки, які проживали вдвох, були заощадження. Жінки все життя тяжко працювали, тримали велике господарство, обробляли землю. Попри те, що мали гроші, мати і дочка жили дуже скромно, купували тільки найнеобхідніше, складали гроші копійка до копійки. Коли люди просили грошей позичити – не відмовляли. Тож більшість односельців у скрутну хвилини йшли до них. Гроші, заради яких ці жінки все життя чорно працювали, не принесли їм щастя, привівши зрештою на поріг їх будинку вбивць.

Перш ніж вийти на слід злочинців працівники міліції опитали та перевірили практично всіх місцевих жителів, в першу чергу, з кримінальним минулим, схильних до пияцтва та охочих потягти чуже. Зрештою, під підозру потрапили двоє молодиків 20 та 24 років.

Вони не мали алібі тієї ночі, коли сталося вбивство. Молодики плутались в поясненнях, де і з ким вони були, давали брехливі свідчення, що зрештою посилило підозри щодо них та допомогло пролити світло на тяжкий злочин.

Братам постійно не давали спокою гроші самотніх жінок, вони навіть підрахували, якою приблизно має бути сума і розраховували забрати щонайменше 50 тисяч гривень.

Одягнувши серед ночі на голови маски з чорних панчіх, зловмисники вирвали вхідні двері, один з них зайшов в спальню, де знаходилась 66-річна жінка і почав вимагати гроші. Пенсіонерка впізнала односельця по голосу і назвала його по імені, підписавши тим самим собі смертельний вирок.

Тим часом молодший брат шукав в будинку гроші. Побачивши криваву розправу, злякався та втік. Вбивця ж довів жахливе дійство до кінця, порішивши 89-річну господиню будинку. Аби приховати вбивство двох людей злочинець підпалив будинок.

Козятинський міськрайонний суд, враховуючи особливу тяжкість вчинених злочинів в березні цього року засудив 24–річного вбивцю до довічного ув’язнення з конфіскацією всього майна, визнавши винним у скоєнні навмисних вбивств, розбійного нападу та підпалі.

Молодшого брата було визнано винним у вчинені розбійного нападу. За вироком суду найближчі 15 років він проведе за гратами.

Брати були незгідні з вироком та подали оскарження до Апеляційного суду Вінницької області. У червні цього року ухвалою Апеляційного суду вирок було залишено без змін.

