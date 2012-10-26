Вінничан кличуть вийти на суботник

27 жовтня мешканців багатоповерхових будинків обласного центру запрошують приєднатися до суботника по прибиранню прибудинкових територій і спільно із працівниками житлово-експлуатаційних підприємств навести лад у дворах своїх будинків, прибрати їх від листя та сміття, а також підготувати до зими квітники та зелені зони, навести порядок у підвальних приміщеннях тощо. Працівники ЖЕКів забезпечуватимуть усіх, хто долучатиметься до суботника, необхідним інвентарем – рукавичками, пакетами для сміття, граблями тощо.

Перед настанням холодів з метою поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у Вінниці тривають комплексні заходи по очищенню прилеглих до організацій, підприємств, установ та житлових будинків територій. Минулого тижня пройшов перший загальноміський суботник, у якому взяли участь близько 300 працівників органів місцевого самоврядування. Тоді було прибрано території ЦПКтаВ ім. Горького, парку «Дружби народів», П’ятничанського парку, півострова Бригантина та набережної річки Південний Буг, а також лісопарку та зелених зон біля магістральних шляхів. Загалом було зібрано близько 130 кубічних метрів сміття та листя, а також п’ять тракторних причепів сухого гілля з дерев.

Цієї суботи на прибирання прибудинкових територій, якщо погода цьому сприятиме, запрошуються мешканці багатоквартирних будинків. Жителі самостійно визначатимуть обсяги робіт по прибиранню, де і як вони працюватимуть, а працівники ЖЕКів їм у цьому всіляко допомагатимуть. Комунальники сподіваються, що бажаючих навести лад у своїх дворах виявиться чимало, адже об’єднавши зусилля житлово-експлуатаційних підприємств та мешканців будинків, можна зробити значно більше робіт.

Загалом, як повідомив начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Гречанюк, з кожним роком активність вінничан у приведенні до належного санітарного стану прибудинкових територій дедалі більше зростає.

«У цьому питанні нам дуже допомагає Асоціація старших по будинках м. Вінниці, які проводять збори із мешканцями та позитивно сприймають пропозиції по спільним суботникам, - говорить Сергій Гречанюк. – Цього року взагалі Асоціація планує провести ще один суботник, на разі, вони ще визначаються, чи це буде окремий суботник, чи вони долучаться до загальноміського суботника, який заплановано провести у Вінниці в листопаді».

На сьогоднішній день вже формуються ініціативні групи, визначаються відповідальні майстри ЖЕКів для того, аби забезпечити мешканців необхідною кількістю інвентарю. Проте, якщо вінничани мають можливість працювати зі своїм господарським приладдям (граблі, відра, рукавички, лопати тощо) – така позиція також приймається.

«Якщо мешканці, які є господарями на прибудинкові території, візьмуть участь у прибиранні, то це дозволить не лише виконати більші обсяги робіт по підготовці до зими, а й свого роду навчити інших, що у власному дворі смітити не варто», - говорить Сергій Гречанюк.