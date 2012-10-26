Остап Сливинський має стипендію міністра культури Польщі

Книгарня "Є" та Міжнародний поетичний фестиваль "Meridian Czernowitz" запрошує на презентацію поетичної збірки Остапа Сливинського "Адам". Зустріч відбудеться у суботу, 27 жовтня о 17:00.

Остап Сливинський – поет, перекладач, літературознавець. Автор книжок "Жертвоприношення великої риби" (1998), "Полуднева лінія" (2004) і "М’яч у пітьмі" (2008). Протягом 2006-2007 років був координатором Міжнародного літературного фестивалю в рамках Форуму видавців у Львові. Він отримав стипендію Міністра культури Польщі "Gaude Polonia" (2003), стипендію Літературного Колоквіуму (Берлін) (2007), був учасником літературної програми "Homines Urbani" (Краків) (2008). Останнім часом працює на перетині поезії і візуального мистецтва.

"Поезія Сливинського сповнена чітко прописаними деталями – і пієтизмом до деталі, вони засадничо небанальні, хоч родом з повсякденності. Читаючи "Адама" Остапа Сливинського, не раз ловиш себе на думці, що поет добре знає мову зсередини. Йдеться зовсім не про філологічну обізнаність. Він знає її так, як тіло знає події власних вен, що неодмінно потрапляють у такт із пульсуванням слів вірша." (Костянтин Москалець).