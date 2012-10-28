Сьогодні за 1,25 можна проїхатись у старовинному трамваї
10:39, 28 жовтня 2012Вінниця
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Чотири рейси
28 жовтня кожен охочий може прокотитися на вінницькому ретро-трамвайчику. Вагон буде ходити за таким маршрутом:
14:30 Депо - Залізничний вкзал
15:00 Залізничний вокзал - Електромережа
15:40 Електромережа - Барське шосе
16:15 Барське шосе - Депо
Час руху приблизне, може коливатися в залежності від інтервалів руху маршрутних вагонів на лінії. Трамвай буде зупинятися на всіх зупинках по маршруту руху.
Вартість проїзду соглсно діючими тарифами для проїзду в трамваї - 1,25 грн. Місячні проїзні квитки на трамвай і пільгові посвідчення дійсні, повідомляє Вінницький трамвай.
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