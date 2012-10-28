Сьогодні за 1,25 можна проїхатись у старовинному трамваї

28 жовтня кожен охочий може прокотитися на вінницькому ретро-трамвайчику. Вагон буде ходити за таким маршрутом:

14:30 Депо - Залізничний вкзал

15:00 Залізничний вокзал - Електромережа

15:40 Електромережа - Барське шосе

16:15 Барське шосе - Депо

Час руху приблизне, може коливатися в залежності від інтервалів руху маршрутних вагонів на лінії. Трамвай буде зупинятися на всіх зупинках по маршруту руху.

Вартість проїзду соглсно діючими тарифами для проїзду в трамваї - 1,25 грн. Місячні проїзні квитки на трамвай і пільгові посвідчення дійсні, повідомляє Вінницький трамвай.