Чоловік вижив після зіткнення з потягом

26 жовтня о 18:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні каретою швидкої допомоги доставлено чоловіка 1965 року народження з діагнозом перелом обох гомілкових кісток, правої гомілки зі зміщенням, рана гомілки, артеріальна кровотеча, перелом лівої гомілки зі зміщенням, розміження ступневого гомілкового суглобу.

Травми чоловік отримав на підприємстві впавши під маневровий потяг.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час потерпілий знаходиться у реанімаційному відділені.

Стан потерпілого важкий.