"Вибори на Вінниччині почалися нервово". Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Вінницькому прес-клубі голова Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.

- Таке враження, що вибрчі бюджеті не встигли використати і ще вчора розкидали агітаційні листівки, - говорить Владислав Телень. - Також кругом фіксується низький професійний рівень членів дільничних і окружних виборчних комісій, які стали цими членами за день до виборів. Тому не пройшли інструктаж і щохвилини телефонують і консультуються зі своїм юристам чи представниками партії. Така невпевненість у своїх ділях спостергіаєтсья за членами на усіх виборчих дільницях.