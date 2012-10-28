Вибори на Вінниччині почалися нервово

11:53, 28 жовтня 2012
Вінниця
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Члени комісій не впевненні у своїх діях

"Вибори на Вінниччині почалися нервово". Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Вінницькому прес-клубі голова  Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.

- Таке враження, що вибрчі бюджеті не встигли використати і ще вчора розкидали агітаційні листівки, - говорить Владислав Телень. - Також кругом фіксується низький професійний рівень членів дільничних і окружних виборчних комісій, які  стали цими членами за день до виборів. Тому не пройшли інструктаж і щохвилини телефонують і консультуються зі своїм юристам чи представниками партії. Така невпевненість у своїх ділях спостергіаєтсья за членами на усіх виборчих дільницях.

 

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