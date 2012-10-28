Іноземні спостерігачі досі їдуть до Вінниччини

На дільниця у Вінницькій області працює 212 спостерігачів та 131 кореспондент видання Комітету виборців Україн "Точка зору".

- Також на Вінниччині вже працює 80 іноземних спостерігачів, - сказав голова Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень. - Це спостерігачі від ОБСЄ, CIS-EMО а також посольств Америки, Болгарії, Польщі, Литви, Німеччинни. Часом складається враження, що спостерігачі доїжджають до України навіть сьогодні вранці.

Довідка:

ЦВК зарєструвала 666 іноземних спостерігачів по всій Україні: 30 від Міжпарламентської асамблеї СНД, 46 – від Парламентської асамблеї Ради Європи, 103 – від Парламентської асамблеї ОБСЄ, 204 – від міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMО, 92 – від Світового конгресу українців, 5 – від Фонду розвитку інститутів громадянського суспільства "Народна дипломатія", 4 – від Асоціації генеральних штатів Європи - Європейського студентського форуму, 3 – від фундації "За вільні вибори", 34 – від комітету "За відкриту демократію", 3 – від міжнародної організації "Європейське демократичне студентство" та 242 – від міжнародної спілки громадських організацій "Міжнародна спілка комсомольських організацій – Всесоюзна Ленинська комуністична спілка молоді".

