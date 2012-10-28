Солейко двічі «зняли» з виборів

За день до голосування на виборчому окрузі №11 м. Вінниці невідомими були розповсюджені листівки про те, що із виборів знята кандидат від Об’єднаної опозиції Наталія Солейко.

Про це УНІАН-Вінниччині повідомила сама кандидат Наталія Солейко, яка продовжує виборчу кампані. Із відповідними заявами про порушення своїх виборчих прав Солейко звернулася до міліції та прокуратури.

Нагадаємо, що на виборах 2010 до місцевих органів влади із кандидатом до обласної ради Наталею Солейко відбулася подібна ситуація. Тоді в обласній виборчій комісії з’явилася заява, яку нібито написала сама кандидат про своє зняття з перегонів. За день до виборів Наталі Соліейко вдалося довести, що жодних заяв вона не писала та продовжує брати участь у виборчих перегонах. Тоді вона перемогла і здобула мандат депутата Вінницької обласної ради.