Козятинський район мають залишити без світла

Місто Козятин та Козятинський район одразу після закінчення голосування 28 жовтня можуть залишити без світла.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба кандидата у народні депутати по виборчому округу №13 Миколи Катеринчука з посиланням на власні джерела в штабі опонентів на парламентських виборах

- Ситуація відкриє можливість для масового спотворення волевиявлення виборців, - кажуть у прес-службі Миколи Катеринчука. - Навряд чи підконтрольні опонентам дільничні виборчі комісії не використають таку можливість для підтасовки голосів.