Козятинський район мають залишити без світла
12:31, 28 жовтня 2012Вінниця
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Після закінчення голосування
Місто Козятин та Козятинський район одразу після закінчення голосування 28 жовтня можуть залишити без світла.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба кандидата у народні депутати по виборчому округу №13 Миколи Катеринчука з посиланням на власні джерела в штабі опонентів на парламентських виборах
- Ситуація відкриє можливість для масового спотворення волевиявлення виборців, - кажуть у прес-службі Миколи Катеринчука. - Навряд чи підконтрольні опонентам дільничні виборчі комісії не використають таку можливість для підтасовки голосів.
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