За голосування за Партію регіонів дают 500 грн?

У місті Ямпіль Вінницької області за голосування за Партію регіонів дають 500 грн. Про це пише у своєму Фейсбуці журналіст Костянтин Рильов.

- Взагалі чималенька сума, а для провінції - величезна, за голосування за Партію регіонів, - пише Рильов. - Але дають цифровик, щоб в кабінці сфотографував свій бюлетень - з галочкою навпроти ПР. А то грохнешь півтисячі, а -" кинуть ". ПР відомо як кидати - досвіду багато, тому такий "партійний контроль". Треба буквально з мішками бабла шлятися по провінціях, щоб провертати таке ".

У коментарях до повідомлення Надія Стеольцова розповдає як уникнути таких ситуацій.

- Береш дві короткі черні ниточки, викладаєш хрестик на потрібному квадратику, фотографуєш, сдуваєш і потом ставишь галочку там, де хочеш.