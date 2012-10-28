На Вінниччині забагато хворих виборців

"На цих виборах наші спостергачі зафіксували перевищення порогу кількості виборців, які за станом здоров‘я хочуть голосувати вдома".

Про це на прес-конференції повідомив представник Комітету виборців у Вінницькій області Владислав Телень.

- Ось статистика тільки по кількох селах 12-го округу, - каже Телень. - Селище Вороновиця: з 1946 виборців 226 будуть голосувати вдома, село Гавришівка з 1335 виборців - 123 вдома, Малі Крушлинці: з 1397 - 150 вдома.

За твердженням Владислава Теленя, якщо цифра людей, які хочуть голосувати вдома більша як 5% це викликає підозри, адже можуть бути манипуляції.

- Спостергачі мають уважно дивитися за ходом голосування у таких проблемних дільницях, - говорить Телень.

Також вінв повідомив, що хворі надають довідки різного формату.

- Одним комісіям достатньо довідки від сільського фельдшара або сімейного лікаря, інші ж вимагають мало не ВКК пройти, каже Телень.