П’ятнадцятирічна дівчинка зникла без сліду

Правоохоронці просять допомогти розшукати неповнолітню дівчинку.

Як повідомляє УМВС України у Вінницькій області, зникла Сущук Олена Василівна, 1997 р. н., жителька міста Погребище Вінницької області, яка 23.10.2012 року близько 7.00 год. пішла з дому в училище на навчання та до теперішнього часу не повернулася.

Її прикмети: зріст 155-160 см, повної тілобудови, обличчя овальне, волосся русяве пряме до плечей, очі сірі, брови дугоподібні.

Була одягнена: у чорну трикотажну куртку, джинси чорного кольору, чорну кофту, чорні замшеві чоботи.

При собі мала жіночу сумку з джинсового матеріалу світло-блакитного кольору, ручки якої з цепу жовтого метлу.

Особливі прикмети: на лівій щоці родимка розміром 0,5 см.

Кому відомо про місцеперебування розшукуваної особии, прохання повідомити за телефонами (0432) 59-36-16, 59-36-16 або "102" (цілодобово).