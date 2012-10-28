Горіла окружна комісія у Шаргороді

13:13, 28 жовтня 2012
Вінниця
0 0

Коротке замикання

Близько години тому відновилась робота окружної виборчої комісії округу № 15 у Шаргороді.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України на Фейсбуці.

Комісія розташована в приміщенні управління агропромислового розвитку Шаргородської  райдержадміністрації.

- Дійсно, у нас була невелика пожежа, - говорить УНІАНУ Людмила Андрійчишена, голова окружної виборчої комісії №15,  - сталось коротке замикання, приміщення було у диму, тому нас на півгодини евакуювали з приміщення, пожежу ліквідували і ми знову приступили до роботи. На роботу комісії ця пожежа не вплинула.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter