Вінниччина лідирує по кількості звернень до міліції

13:33, 28 жовтня 2012
Вінниця
0 0

Порушено 4 кримінальні справи

"Вінничина лідирує по кількості звернень до правоохоронних органів стосовно порушень виборчого процесу станом на 26 жовтня".

Про це сьогодні на прес-конференції заявила Анна Олійник, начальник Центру зв‘язків з громадскістю Вінницької обласної міліції.

- Вінничина у трійці по кількості звернень - перед нами Київська і Луганська область, - говорить Олійник. -  Поступило 353 повідомлення, порушено 4 кримінальні справи: по крадіжці з офісу політичної партії,  дві стосовно пошкодження біл-бордів та через крадіжку агітаційного біл-борду. Останні три зафіксовано по Літинському району.  24 особи притягнуто по 25 справам до адміністративної відповідальності.

Набільше порушень  по порядку розміщення агітматералів, виготовлення агітпродукції без зазначення відповідального та порушення правил благоустрою.

- На 670 виборчих дільницях Вінниччини чергують по 2 правоохоронця, - продовжує Олійник. - Якщо на дільниці менше 300 виборців, то чергує один міліціонер і йому допомагає член добровільної дружини. Таких в області 592.

Всього виборці дільниці Вінниччини охроняють 2600 міліціонерів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter