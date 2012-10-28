Вінниччина лідирує по кількості звернень до міліції

"Вінничина лідирує по кількості звернень до правоохоронних органів стосовно порушень виборчого процесу станом на 26 жовтня".

Про це сьогодні на прес-конференції заявила Анна Олійник, начальник Центру зв‘язків з громадскістю Вінницької обласної міліції.

- Вінничина у трійці по кількості звернень - перед нами Київська і Луганська область, - говорить Олійник. - Поступило 353 повідомлення, порушено 4 кримінальні справи: по крадіжці з офісу політичної партії, дві стосовно пошкодження біл-бордів та через крадіжку агітаційного біл-борду. Останні три зафіксовано по Літинському району. 24 особи притягнуто по 25 справам до адміністративної відповідальності.

Набільше порушень по порядку розміщення агітматералів, виготовлення агітпродукції без зазначення відповідального та порушення правил благоустрою.

- На 670 виборчих дільницях Вінниччини чергують по 2 правоохоронця, - продовжує Олійник. - Якщо на дільниці менше 300 виборців, то чергує один міліціонер і йому допомагає член добровільної дружини. Таких в області 592.

Всього виборці дільниці Вінниччини охроняють 2600 міліціонерів.