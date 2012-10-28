На 20-ти вінницьких дільницях камери знімають підлогу і стіни

Спостерігачі Комітету виборців України на Вінниччині виявили близько 20-ти дільниць, де відеокамери знімають все стіни, стелю, підлогу, але не роботу комісій чи скриньки.

Про це заявив на прес-конференції представник Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.

-На деяких дільницях є проблеми з комплексом відеонагляду, - говорить Владислав Юрійович. - Спостерігачі зафіксували зо два десятки дільниць, де камери знімають все, що завгодно - підлогу, стелю, але ніяк не комісії чи урни. Щоб ліквідувати ці недоліки, слід зробити заявку на Київ. Але коли їхні технічні працівники перелаштують відеокамери? Отже, положення закону не може бути виконано.

70% виборчих комісій не виконали процес підключення камер. О 7.15 відповідальні особи мали закрити ящики, де зберігається камери.

- Ми зафіксували, що на трьох дільницях навтіь діти заглядають у ті ящики з камерами і як мультики дивляться зображення. Говорить телень.

Також повідомляється, що Липевецького, Оратівського та Гайсинського раойнів немає табличок, які поперджають про те, що здійснюється спостерження тільки приміщення дільниці, а самі кабінки для голосування не знімаються.

- Це може вплинути на виібір людей, яких напередодні налякали, що їхні дії у кабінках будуть фіксуватись на відео, - говорить Лариса Полулях, предстваник руху "ЧЕСНО" у Вінницькій області.