Попередні списки виборців були кращими, ніж уточнені, які ДВК використовує у день голосування.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив голова ДВК № 051493, розташованої в приміщенні ЗОШ №21 м. Вінниці (округ № 11), Олександр Кузь.

- Кожна людина хоче здійснити своє волевиявлення, але не всі, на жаль, мають таку можливість, - каже пан Кузь - Не знаю, у зв’язку з чим виникли великі розбіжності між попередніми списками виборців і уточненими, - люди, які в попередніх були, в уточнених списках відсутні. Сьогодні вже зареєстровано три таких випадки.

Що стосується перебігу голосування, то, за словами Олександра Кузя, явка вінничан на дільниці бажала б бути кращою, - станом на 13.00 з понад двох тисяч виборців проголосувало заледве 550, причому переважна більшість із них – люди пенсійного віку.

Голова ДВК висловив сподівання, що ситуація виправиться ближче до вечора, але авралу за 5 хвилин до закриття хотілось би уникнути. Адже це може суттєво ускладнити роботу комісії, половина членів якої на виборах працює вперше.

До того ж, на діяльність ДВК неминуче накладуть відбиток кадрові ротації, остання з яких відбулась у п’ятницю, - представник однієї з партій не з’являвся на засідання ДВК жодного разу, навіть не виходив на зв’язок. Відтак, його довелося замінити.