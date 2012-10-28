У Вінниці з дільниці винесли бюлетень

У Вінниці з виборчої дільниці № 051515 на окрузі № 11 виборець виніс один бюлетень.

Про це сьогодні повідомляють спостерігачі громадянської мережі «ОПОРА».

Згідно з повідомленням, виборець Руслан Васильович Панчішко, проголосувавши, один бюлетень кинув у ящик, а другий швидко виніс з приміщення ДВК.

Голова комісії викликав міліцію. Правоохоронці вирішують щодо подальших дій. Адреса виборця, який виніс бюлетень, відома.

Відповідно до закону про вибори: «Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років».