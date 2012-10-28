Секретаря ОВК забрала "швидка"
16:00, 28 жовтня 2012Вінниця
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Гіпертонічний криз
Зранку у виборчому окрузі №13 секретар ОВК була госпіталізована з гіпертонічним кризом просто з робочого місця.
Про це УНІАН повідомив Владисла Телень, представник Комітету виборців України у Вінницькій області.
Після надання медичної допомоги жінка не повернулась на робоче місце. Зараз засідає виборча комісія, яка буде приймати рішення, хто буде виконувати обов‘язки секретаря.
Окружна виборча комісія округу №13 знаходиться у Калинівці, засідає у Будинку культури.
У виборчий округ №13 входить Калинівський, Козятинський та Хмільницький райони.
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