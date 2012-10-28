Автобусам на виборах ріжуть колеса

Комітет виборців україни у Вінницькій обалсті зафіксував набагато нижчу явку виборців на округи, ніж очікувалось. пр це повідомив представник Комітету вибрців України у Вінницькій області Владислав Телень.

- Зафіксовані справжні партизанські рухи, особливо на округу №11 у Вінниці, - говорить Владислав Юрійович. - На 10:30 виявлено автобуси та мікроавтобуси під номерами АВ 8229 ВК, АВ 4585 ВІ, АВ 5754 АВ, АВ 7700 АС, АВ 97522 ВИ, АВ 1856 ВН, які перевозять групи учасників виборів. Пізніше стало відомо, що цим автобусам невідомими особами були порізані колеса.

Близько 14:00 надійшла інформація, що колеса були порізані і на тих бусах, які були закріплені за виборчими дільницями. Ці факти трапилися у той час, коли водії перебували в приміщенні комісії аби оформити путівки.

- Це може призвести до того, що водії відмовляться працювати на виборах, - говорить Телень. - Особливо після того, як перед виборами їх примусили поміняти колеса на нові, зимові. Цьогрічна специфіка така, що первозити бюлетені можна лише у бусах. Порахуйте: 4 члена комісі, супроводчучий міліціонер, водій та мішки з бюлетенями. Легковики не підійдуть, а водії бусів візьмуть і відмовляться.