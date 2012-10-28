ДВК пила й закушувала прямо біля скриньки для голосування

Зірками Інтернету сьогодні стали члени ДВК виборчої дільниці № 050598, що у с. Костянтинівка Липовецького району.

Система відеоспостереження зафіксувала, як члени комісії обідають, п'ючи по сто грамів та закушуючи.

Вибрані кадри записані з монітора комп'ютера, підключеного до системи онлайн-спостереження за дільницею, журналістам продемонстрував голова регіонального представництва Громадянської мережі „ОПОРА” Олег Левченко(http://oporaua.org/news/3297-vinnychchyna-chleny-dilnychnoji-komisiji-vlashtuvaly-zastillja-video).

Власне, справа житейська, але „поляну” комісія накрила за півметра від скриньки для голосування!

Такий конфуз навряд чи вплине на результати голосування, проте всенародну славу липівчанам забезпечить. Очевидно, жіночок підвело те, що з вони не дружать з високими технологіями і такої капості від камер спостереження не сподівались.