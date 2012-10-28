Комуністи недолічились бюлетенів на виборчих дільницях

Представниками Вінницького ОК КПУ упродовж 5 годин спостереження за виборчим процесом було виявлено численні порушення.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обкому КПУ.

Зокрема, майже у всіх виборчих округах під час формування груп по контролю за голосуванням на дому представників Компартії України до них не було допущено.

На окремих дільницях, зокрема № 050508, кореспондентам від друкованого органу обкому КПУ «Вінницька правда» було відмовлено у перебуванні на дільниці.

На дільниці № 0511480 соціологічні опитування «Екзит-пол вибори-2012 Україна» проводилися не за межами дільниці, що відповідає вимогам чинного законодавства, а саме на території дільниці.

На дільниці № 0500190 де згідно виборчих списків налічується 210 виборців, в наявності було лише 90 бюлетенів для голосування.

Кричуще порушення було виявлено спостерігачами КПУ на дільниці № 050508. Там згідно поданих попередніх заяв щодо голосування хворими виборцями комісія спромоглася заготовити заздалегідь аж 40 бюлетенів.

На даний час в обласний виборчий штаб КПУ продовжують надходити численні сигнали про порушення, - запевняють комуністи.