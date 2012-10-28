„ОПОРА” побоюється фальшувань через уточнення протоколів ДВК

18:23, 28 жовтня 2012
Вінниця
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Під покровом ночі

Громадянська мережа „ОПОРА” припускає масову фальсифікацію результатів волевиявлення вінничан шляхом „уточнення” протоколів голосування ДВК.

Про це повідомив керівник регіонального представництва „ОПОРи” у Вінницькій області Олег Левченко.

Він припускає, що такий механізм фальшування буде застосований пізньої ночі, коли в ОВК віднайдуть у привезених з дільниць протоколах неточності і помарки та зажадають виправлених уточнених документів.

Втомлені члени ДВК і спостерігачі навряд чи чекатимуть, поки голови комісій поздають протоколи в окружкомах. Саме цей час доби для багатьох мажоритарників та партій може стати „найчорнішим”, - в протоколах можуть вписати все, що забажають.

Пан Левченко наголосив, що задля захисту результатів виборів членам комісій та спостерігачам варто не розходитись, дочекавшись від голови комісії підтвердження, що ОВК прийняв протоколи.

 

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