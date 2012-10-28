Окружкомам і ДВК влаштовують темну
19:19, 28 жовтня 2012Вінниця
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Проблеми з світлом
Окружна виборча комісія округу №15 з центром у с. Шаргород сьогодні не лише потерпала від займання електропроводки, а й близько години перебувала без світла, - знеструмленим був весь центр міста.
Станом на 18.30 електропостачання було відновлене.
Тим часом залишаються без нормального електропостачання дві дільниці округу №12 у Вінниці, - №№ 050461 і 050462, розташовані в районі вулиць Тарногродського.
Як повідомила голова ОО „Батьківщина” у Вінницькій області Людмила Щербаківська, світло що п'ять хвилин то з'являється, то зникає.
За попередньою інформацією, проблеми зі струмом викликані аварією енергоагрегату, який відповідає за електропостачання всього мікрорайону.
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