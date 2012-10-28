Представників конкурента Джиги впіймали на підкупі виборців

Офіційні спостерігачі ПР та кандидата в депутати Миколи Джиги на виборчій дільниці №051107(с. Гнатків Томашпільського району), що в окрузі №15, зафіксували факт порушення виборчого законодавства представниками кандидата в народні депутати по мажоритарному округу В. Вовка

28 жовтня 2012 року, близько 15 год. під час проведення голосування представники Василя Вовка здійснювали підвіз виборців на дільницю та давали кошти за голоси віддані на його користь.

До дільниці виборців підвозив автомобіль ВАЗ 2106 із номерним знаком КЄ58838. Проголосувавши, виборець повертався додому в цьому ж автомобілі, де за словами самих виборців, здійснювався розрахунок, за відданий голос, у розмірі 50 грн.

Спостерігачі зафіксували цей факт порушення і повідомили правоохоронні органи, які вчасно відреагували та затримали трьох осіб. За даним фактом проводиться перевірка.