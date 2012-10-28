КВУ прогнозує порушення закону при доставці протоколів із сіл

Представники КВУ у Вінницькій області прогнозують порушення норми прямої дії закону про вибори, яка вимагає присутності 6 членів ДВК під час транспортування протоколів комісій до окружних виборчкомів.

Про це повідомив представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

- Вже зараз ця норма у викликає стан легкого ступору в представників ОВК округів, розташованих у сільських районах області, - каже пан Телень. – Якщо у Вінниці є де взяти таку кількість „бусиків”, бо наявні приватні перевізники - власники значної кількості машин, то в селі комісіям в кращому разі можуть забезпечити легкову автівку. Вже зараз починаються розмови, що через відсутність місця в машинах поїдуть не всі, кому належить. Як визначатимуть, хто має їхати – невідомо. Можливо, проведуть жеребкування, або буде прийняте вольове рішення голови ДВК.

В будь-якому випадку, це буде порушенням норми прямої дії закону про вибори, і в разі чого партії і кандидати, які перемогли на цих дільницях, а їхні представники не братимуть участі в транспортуванні, скаржитимуться, - каже пан Телень.

