Члену ДВК від опозиції погрожувала суддя

Члену ДВК від опозиції телефоном погрожувала суддя, вимагаючи не підписувати протокол про виявлені нею порушення з боку голови ДВК.

Про це повідомила голова ОО "Батьківщина" у Вінницькій області Людмила Щербаківська.

- Наш член ДВК, розташованої в ЗОШ №22 м. Вінниці, поскаржилась, що голова комісії завела в кабінет одну людину, занесла списки виборців і щось вони там відмічали. Коли вона підняла крик, що це порушення закону, вони закрились у кабінеті. Коли приїхала наша мобільна група ми все це заактували. Звичайно, винести списки і бюлетні вони вже не змогли, - каже Щербаківська. - До речі, до нашого члена ДВК, - ми зафіксували телефон, - подзвонила суддя і сказала, що будеш мати неприємності, бо ти зробила порушення і ми це зафіксували. Тобто, починають уже залякувати, щоб вона не підписувала скаргу і акт про виявлене нею порушення.

Прізвища судді, яка начебто телефонувала члену ДВК пані Щербаківська не назвала.