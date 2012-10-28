ДВК округу №12 рахують голоси при світлі ліхтариків

Члени частини виборчих дільниць округу №12 рахують голоси при світлі ліхтариків.

Про це повідомив представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

Світло зникло, коли дільниці закрились і розпочався підрахунок голосів.

Зокрема, КВУ відомо про те, що знеструмленими виявились дільниці, розташовані в районі вулиці Фрунзе, і, як раніше повідомлялось – вул. Тарногродського, та мікрорайону Старе місто.

Пан Телень висловив сподівання, що знеструмлення сталося внаслідок поганих погодних умов і розглядає цю прикрість, як техногенну ситуацію, відкидаючи чийсь злий умисел. Знеструмлення сповільнить підрахунок голосів, але навряд чи спричинить фальшування результатів виборів.

Комісії працюють при світлі ліхтариків, а влада міста Вінниці й області залучає усі служби для якнайшвидшого усунення аварії, яка залишила дільниці не тільки без світла, а й телефонного зв'язку