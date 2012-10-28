Регіонали нарахували на дільницях явку на рівні 62,8%

Згідно з даними, які надійшли з виборчих дільниць, за станом на 20.00 год. загальна явка виборців по восьми округах Вінницької області становить 807тис. 170 мешканців, що становить 62,8% від загальної кількості виборців.

Відповідна інформація оприлюднена офіційним сайтом Вінницької облорганізації Партії регіонів.

Загалом 28 жовтня, на парламентських виборах, волевиявлення мали право здійснити 1млн.292тис.406 громадян, що мешкають на Вінниччині, враховуючи виборців із закритих спеціальних дільниць.