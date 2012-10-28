Міліції повідомляли про виборчі порушення 39 разів

Станом на 19.30 до оперативного штабу УМВС у Вінницькій області надійшло 39 повідомлень від громадян та учасників виборчого процессу про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомила керівник СГЗ УМВС у Вінницькій області Анна Олійник.

За її словами, середотриманих заяв левова частка частка стосується незаконної агітації.

Серед набільш серйозних повідомлень – інформація про те, що у Могилів-Подільському районі представники одного з кандидатів-мажоритарників роздають продуктові набори.

Інше повідомлення надійшло від представника однієї з політичних партій, котрий на дільниці не знайшов у списках виборців мешканців вулиць Скалецького, Свердлова та Стахурського.

Що ж стосується підкупу мешканців с. Гнатків Томашпільського району, яким начебто роздавали по 50 грн. за підтримку конкурента Миколи Джиги, то міліціянти підтверджень цого факту не знайшли.

Загалом, каже пані Олійник, серйозних правопорушень виявлено не було.

