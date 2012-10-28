„Батьківщина” в області взяла, як ПР, КПУ, „УДАР” і „Свобода” разом

Екзит–пол TNS і „Соціс”

Соціологічні компанії TNS і „Соціс” оприлюднили результати екзит-полів у розрізі областей. Згідно з їхніми результатами, симпатії вінничан до політичних партій розподілились таким чином: ПР набрала 14%, ОО „Батьківщина” – 46%, „УДАР” Віталія Кличка – 16%, КПУ – 8%, ВО „свобода” – 10%. Отож, „Батьківщина”, згідно з даними зазначеного екзит –полу, на Вінниччині набрала стільки, як ПР, КПУ, „УДАР” і „Свобода” разом.

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