Міжнародні спостерігачі суттєвих порушень не виявили

У п’яти із восьми округів Вінницької області побували міжнародні спостерігачі Міжнародної ГО „За справедливі вибори” Іоан Хорга та Штефан Пуріч(Румунія)

Про свої враження вони повідомили журналістам під час прес-конференції у Вінницькому прес-клубі.

За словами спостерігачів, системних порушень під час голосування вони не помітили, а організацію виборчого процесу вважають дуже доброю. А негативні аспекти, котрі вони виявили, не перевищують припустимі 5-відсоткові показники, які прийнятні під час виборів і в більш демократичних державах.

Свідченням високої громадянської свідомості подолян вони вважають явку на рівні понад 60% виборців.

