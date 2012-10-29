Один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні Міжнародна корпорація Roshen презентував будівництво молочноконсервного комбінату з обсягом інвестицій 500 млн грн у Вінницькому районі.

Про це у Вінниці 26 жовтня повідомив засновник Roshen Петро Порошенко.

«Початок реалізації проекту, аналогів якого немає в Україні, стало можливим завдяки команді вінничан на чолі з мером Вінниці Володимиром Гройсманом та їх бажанням створити саме у Вінниці цей надсучасний комбінат», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що станом на 26 жовтня обсяг виконаних робіт з будівництва молочноконсервного комбінату Roshen становить 60%. «На цьому підприємстві буде вироблятися продукція, аналогів якої ще немає Україні - карамелізоване сухе молоко, зневоднений молочний жир, кілька видів молочних жирів - без цієї продукції сучасну харчову промисловість уявити не можливо», - розповів П.Порошенко.

Завершити будівництво заводу планується до 2014 року. До цього часу на земельній ділянці площею 5,33 га передбачено побудувати 18,34 тис. кв. м виробничих площ заводу потужністю 600 тонн переробки молочної сировини в добу.

Виробничі потужності будуть повністю автоматизовані і дозволять виробляти 48 тонн сухих молокопродуктів, 30 тонн масла, 18 тонн молочного жиру і 50 тонн згущеного молока на добу для потреб корпорації.

«Сьогодні ми продемонструємо, що Вінниччина і вінничани здатні бути найбільш конкурентоспроможними на ринках ЄС, у нас для цього є всі можливості - сучасне виробництво, талановиті менеджери, найкраща сировина, і найголовніше - у нас є найкращі, працьовиті люди, на яких, ми впевнені - можемо покластися і вони можуть покластися на нас », - сказав Порошенко. На новому підприємстві планується створити 500 робочих місць.

Крім того, в рамках інвестиційної угоди на близько 20 мільйонів гривень між містом Вінницею, Вінницьким районом та корпорацією ROSHEN буде побудовано нову дорогу по вул. Енергетичній із ливневим зливом та освітленням.

Також згідно технічних умов передбачено виконати роботи з реконструкції водопровідних мереж, заміни ділянки трубопроводів по вул. Київській.

Нагадаємо, в серпні 2012 року на території Вінницького району по вул. Липовецькій понад 20 тисяч вінничан відкрили для Вінницької області та Європи - нову кондитерську фабрику Міжнародної корпорації ROSHEN. Із запуском усіх виробничих потужностей (120 тисяч тонн продукції на рік) робочими місцями будуть забезпечені 2,5 тисячі вінничан. Загальний обсяг інвестицій корпорації ROSHEN в цей потужний промисловий об’єкт становив близько 600 мільйонів гривень.

