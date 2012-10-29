Лісник пустив «наліво» деревини на 350 тис. грн.

Працівники Вінницького Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили злочинну діяльність посадової особи одного з лісництв Вінниччини. Чоловік, працюючи лісником в одному з районів області, зловживаючи службовим становищем, самовільно вчинив незаконну порубку дубових дерев, чим спричинив державі збитків на суму майже 350 тисяч гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, працівниками міліції було встановлено, що мешканець одного з районів області, працюючи лісником, і будучи наділений організаційно-розпорядчими обов’язками щодо здійснення охорони лісів і довіреного йому майна в межах закріпленого обходу, зловживаючи службовим становищем, вчинив самовільну незаконну порубку дубових дерев. Майже 60 незаконно зрубаних дерев лісник продав заготовачам деревини, які були у нього постійними клієнтами. Своїми діями службова особа завдала державі шкоди на суму майже 350 тисяч гривень.

Стосовно лісника Вінницькою міжрайонною прокуратурою порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.