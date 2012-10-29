ЦВК назвала лідерів по вінницьких мажоритарних округах

09:00, 29 жовтня 2012
Вінниця
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ЦВК оприлюднила на своєму офіційному сайті попередні відомості про те, як проголосували вінничани за кандидатів у депутати в мажоритарних округах області.

Загалом в округах інтенсивність підрахунку голосів різна . Скажімо, станом на 8.30 в розпорядженні ЦВК були відомості лише про 10% опрацьованих протоколів з ОВО 11. За цими даними,  на даний момент лідирує Олександр Домбровський(самовисування) з 32,94% голосів виборців.

ОВО №12 – опрацьовані 28, 69% протоколів, лідирує Петро Порошенко(самовисування) з 74,59% голосів

ОВО №13 – опрацьовані  19,32% протоколів, лідирує Микола Катеринчук, (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") з 64, 75% голосів

ОВО №14  – опрацьовані  68.36 протоколів, лідирує Віктор Жеребнюк(самовисування) з 34,39% голосів

ОВО №15 -  опрацьовані  27.90% протоколів, лідирує Микола Джига, (Партія регіонів) з 45.09% голосів

ОВО №16 - опрацьовані  16,33% протоколів, лідирує Оксана Калетнік (самовисування) з 42.21% голосів

ОВО №17 - опрацьовані  9,21% протоколів, лідирує Микола Кучер (самовисування)з   49.80% голосів

ОВО №18 - опрацьовані  41.27 протоколів, лідирує Григорій Калетнік (самовисування)  з 49.51% голосів

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