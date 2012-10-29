Жмеринський «рабовласник» потрапив на лаву підсудних

Прокуратурою Вінницької області 26.10.2012 затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України, стосовно мешканця Жмеринського району, який незаконно позбавив волі двох громадян.

Про це повідомила пресс-служба прокуратури Вінницької області.

Міру покарання обвинуваченому визначить суд.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина,Жеринський міжрайонний суд 17 жовтня визнав фермера з села Кармалюкове винним в перешкоджанні журналістській діяльності телевізійників з «Інтера».

Згідно з даними видання, за те, що Василь Бондарчук кинув в оператора камінь та каністру з легкозаймистою рідиною, він заплатить штраф.

Зокрема, суд визнав фермера винним за ч. 1. ст. 171 та ч.2 ст. 125 КК України і призначив звинувачуваному штрафи в розмірі 510 і 430 гривень відповідно.

Як вже повідомлялось, знімальна група прибула у Жмеринський район для зйомки відеорепортажу про місцевого «рабовласника», на якого кілька років безкоштовно працювали двоє чоловіків.

Господар, в якого журналісти намагались взяти коментар, діючи умисно, завідомо знаючи, що представники мас-медіа здійснюють професійну діяльність, почав кидати в них важкими предметами.

Внаслідок цього одному з телевізійників завдано легких тілесних ушкоджень.