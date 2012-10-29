Попередні результати політичних партій в розрізі округів

ЦВК оприлюднила на своєму офіційному сайті попередні відомості про те, як проголосували вінничани за політичні партії в мажоритарних округах області.

У розпорядженні ЦВК наразі є 32% опрацьованих протоколів з Вінниччини.

Таким чином, станом на 9.00 ужинок партій в округах такий.

ОВО № 11

ВО «Батьківщина» - 41.28%, «УДАР» - 18,31%, Партія Регіонів -13.68%, ВО «Свобода» - 13.36%, КПУ- 8.25%.

ОВО № 12 :

ВО «Батьківщина» - 41.23, Партія Регіонів - 20.65%, «УДАР» - 15.85%, ВО «Свобода» - 10.36%, КПУ - 6.70%

ОВО № 13

ВО «Батьківщина» - 52.10%,Партія Регіонів - 15.65%, «УДАР» - 9.37%, КПУ - 8.00%, ВО «Свобода» - 5.47%.

ОВО № 14

ВО «Батьківщина» - 41.22%, Партія Регіонів - 22.69%, «УДАР» - 12.12%, КПУ - 11.10%, ВО «Свобода» - 6.25%.

ОВО № 15

ВО «Батьківщина» - 39.23%, Партія Регіонів - 25.55%, «УДАР» - 12.36%, КПУ - 10.06%, ВО «Свобода» - 4.34%.

ОВО № 16

ВО «Батьківщина» - 41.58%, Партія Регіонів - 25.83%, КПУ - 0.76%, «УДАР» - 9.92%, ВО «Свобода» - 3.92%.



ОВО № 17

ВО «Батьківщина» - 41.05%, Партія Регіонів - 17.75%,«УДАР» - 11.53 %, КПУ - 9.33%. ВО «Свобода» - 5.09%.

ОВО № 18

ВО «Батьківщина» - 45.61%, Партія Регіонів - 24.36%, «УДАР» - 8.84 %, ВО «Свобода» - 5.29 %.

