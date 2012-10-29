Попередні результати політичних партій в розрізі округів

09:30, 29 жовтня 2012
Вінниця
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Опрацьована третина протоколів

ЦВК оприлюднила на своєму офіційному сайті попередні відомості про те, як проголосували вінничани за політичні партії  в мажоритарних округах області.

У розпорядженні ЦВК наразі є 32% опрацьованих протоколів з Вінниччини.

Таким чином, станом на 9.00 ужинок партій в округах такий.

ОВО № 11

ВО «Батьківщина» - 41.28%, «УДАР» -  18,31%, Партія Регіонів  -13.68%, ВО «Свобода» - 13.36%, КПУ- 8.25%.

ОВО № 12 :

ВО «Батьківщина» -  41.23, Партія Регіонів - 20.65%, «УДАР» - 15.85%, ВО «Свобода» -  10.36%, КПУ - 6.70%

ОВО № 13 

ВО «Батьківщина» -  52.10%,Партія Регіонів  - 15.65%, «УДАР» - 9.37%, КПУ - 8.00%, ВО «Свобода» - 5.47%.

ОВО № 14 

ВО «Батьківщина» - 41.22%, Партія Регіонів - 22.69%, «УДАР» - 12.12%, КПУ -  11.10%, ВО «Свобода» -  6.25%.

ОВО № 15

ВО «Батьківщина» - 39.23%, Партія Регіонів - 25.55%, «УДАР»  - 12.36%, КПУ - 10.06%, ВО «Свобода»  - 4.34%.

ОВО № 16 

ВО «Батьківщина» - 41.58%, Партія Регіонів - 25.83%, КПУ - 0.76%, «УДАР»  - 9.92%, ВО «Свобода»  - 3.92%.


ОВО № 17 

ВО «Батьківщина» - 41.05%, Партія Регіонів - 17.75%,«УДАР» - 11.53 %, КПУ - 9.33%. ВО «Свобода» -  5.09%.

ОВО № 18 

 ВО «Батьківщина» - 45.61%, Партія Регіонів - 24.36%, «УДАР» - 8.84 %,  ВО «Свобода» -  5.29 %.
 

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