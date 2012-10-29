Попередні результати політичних партій в розрізі округів
Опрацьована третина протоколів
ЦВК оприлюднила на своєму офіційному сайті попередні відомості про те, як проголосували вінничани за політичні партії в мажоритарних округах області.
У розпорядженні ЦВК наразі є 32% опрацьованих протоколів з Вінниччини.
Таким чином, станом на 9.00 ужинок партій в округах такий.
ОВО № 11
ВО «Батьківщина» - 41.28%, «УДАР» - 18,31%, Партія Регіонів -13.68%, ВО «Свобода» - 13.36%, КПУ- 8.25%.
ОВО № 12 :
ВО «Батьківщина» - 41.23, Партія Регіонів - 20.65%, «УДАР» - 15.85%, ВО «Свобода» - 10.36%, КПУ - 6.70%
ОВО № 13
ВО «Батьківщина» - 52.10%,Партія Регіонів - 15.65%, «УДАР» - 9.37%, КПУ - 8.00%, ВО «Свобода» - 5.47%.
ОВО № 14
ВО «Батьківщина» - 41.22%, Партія Регіонів - 22.69%, «УДАР» - 12.12%, КПУ - 11.10%, ВО «Свобода» - 6.25%.
ОВО № 15
ВО «Батьківщина» - 39.23%, Партія Регіонів - 25.55%, «УДАР» - 12.36%, КПУ - 10.06%, ВО «Свобода» - 4.34%.
ОВО № 16
ВО «Батьківщина» - 41.58%, Партія Регіонів - 25.83%, КПУ - 0.76%, «УДАР» - 9.92%, ВО «Свобода» - 3.92%.
ОВО № 17
ВО «Батьківщина» - 41.05%, Партія Регіонів - 17.75%,«УДАР» - 11.53 %, КПУ - 9.33%. ВО «Свобода» - 5.09%.
ОВО № 18
ВО «Батьківщина» - 45.61%, Партія Регіонів - 24.36%, «УДАР» - 8.84 %, ВО «Свобода» - 5.29 %.