П’яний чоловік розтрощив собі череп

26 жовтня о 22:03 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги доставлено 41-річного жителя села Антонівка з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, чоловік отримав травми під час падіння, через власну необережність.

На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні місцевої лікарні.