Кам’янецький тріумф вінницьких шахістів

Шаховий фестиваль “Подільська осінь” проходив 24–27 жовтня у Кам’янець-Подільському шахово-шашковому клубі “Гросмейстер”. Він зібрав провідних шахістів з Хмельницької, Одеської, Вінницької, Тернопільської, Волинської і Житомирської областей. Боротьба за медалі велась у трьох вікових групах: до 11, 15 і 19 років.

Вінницю представляли 11 вихованців ДЮСШ № 6 міського спорткомітету і юнацького шахового клубу “Романтик”. Серед них були титуловані спортсмени: кандидати у майстри спорту Андрій Міхасішин і Влад Лукіянчук (призер чемпіонатів України і учасник чемпіонату Європи), багаторазовий призер всеукраїнських фестивалів Женя Шафір, бронзова призерка чемпіонату Європи і абсолютна чемпіонка України Надія Шпанко.

В турнірах “А” і “В” шахісти грали спільно, але залік по віковим категоріям (до 11 і 15 років) був окремим. Чемпіоном у загальному змаганні і водночас у найстаршій групі став Андрій Міхасішин, який набрав 8 очок з 9 можливих (без поразок). Другим виявився Влад Лукіянчук, третім – віце-чемпіон Вінниччини серед дітей до 14 років Андрій Вічавський.

У наймолодшій групі “С” Олександр Кухарчук (Волинь) розділив з Євгеном Шафіром 1–2 призи. Третєю стала Надя Шпанко.

У бліц-турнірі (по 5 хвилин кожному на партію) усі чотири призи здобули вінничани! Чемпіоном став Влад Лукіянчук, друге-третє місця розділили Євген Шафір і Андрій Міхасішин, четверте місце посів Андрій Вічавський.