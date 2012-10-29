Чоловік «спалив» собі печінку

27 жовтня о 19:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні був доставлений 61-річний житель села Жданівка з діагнозом «гемолітична анемія неясного ґенезу, отруєння грибами та гострий гепатит під питанням».

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Лікарі оцінюють стан потерпілого, як середнього ступеня важкості.