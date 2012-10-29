На ОВК №14 Жеребнюк і Мельничук ідуть «ніс у ніс»

Зі збільшенням відсотка опрацьованих протоколів, які надходять з округу №14 до ЦВК, змінюється й ситуація стосовно ймовірного переможця-мажоританика.

Станом на 10.00 Віктор Жеребнюк(самовисування) і висуванець ВО «Батьківщина» Іван Мельничук помінялись місцями і наразі бютівець веде перед.

Відтак, за підсумками підрахунку голосів з 83,27% опрацьованих протоколів Віктор Жеребнюк набрав 33.64% голосів, а Іван Мельничук - 34.07.

Обиидва кандидати ідуть «ніс в ніс», позаяк різниця між ними – усього 343 голоси