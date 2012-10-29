Через вибух газу обгоріли четверо людей

11:00, 29 жовтня 2012
Вінниця
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В літній кухні

У с. Гунька Немирівського району Вінницької області в приватній літній кухні стався спалах побутового газу.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, в результаті спалаху чотири людини постраждали. Вони з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Немирівської центральну районну лікарню.

За фактом події проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.

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