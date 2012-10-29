Борці Вінниччини виграли міжнародний турнір

У Жмеринці за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України пройшов представницький міжнародний турнір з греко-римської боротьби на призи заслуженого тренера України Віктора Хлібойка. Змагання зібрали молодих борців (до 22 років) з Росії, Молдови, Вірменії і богатьох регіонів України. Серед них було чимало перших номерів національних молодіжних збірних.

Медалі розігрувались у семи вагових категоріях. Призери кожної з них отримували непогані грошові винагороди: 1000 гривень за 1-е місце, 500 – за 2-е і 300 – за 3-е. Це стало можливим завдяки сприянню міської і районної гілок влади.

У неофіційному командному заліку перемогла збірна Вінниччини, яка складалася зі спортсменів міста над Бугом і Жмеринки. У її складі чемпіонами в особистому заліку стали господар килима Ігор Дячин (вагова категорія 74 кг, фіналіст чемпіонату України серед кадетів), вінничани Олександр Маринчук (96 кг, призер чемпіонату країни серед молоді), Артур Чадуненко (84 кг) і Андрій Зубік (55 кг, призер чемпіонату країни серед молоді).

– За підсумками турніру у Жмеринці кандидатами до збірної області серед чоловіків можна назвати по 1–2 молодих борця з кожної вагової категорії. Перспективи у цих хлопців чималі. Але для того, щоб незабаром успішно виступати на дорослому рівні, їм треба ще багато працювати нам самовдосконаленням, – прокоментував підсумки турніру тренер збірної Вінниччини з греко-римської боротьби Олександр Кулибаба.