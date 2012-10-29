Роздратований водій „Жигуля” прострелив колеса „КамАЗа”

Водій автомобіля «Жигулі» нестиме кримінальну відповідальність за спробу навчити водія вантажівки керувати транспортним засобом. Чоловікові не сподобалось, як водій «КАМАЗа» поводить себе на дорозі, тому він вирішив за допомогою рушниці його зупинити та пояснити правила їзди.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

Близько о пів на п’яту годину ранку до Гайсинського райвідділу міліції звернувся житель смт. Тростянець з повідомленням про те, що невідомий чоловік з рушниці прострелив колеса вантажівки, власником якої він є. Автомобілем керував водій, який віз буряки на гайсинський цукровий завод. Пошкоджена машина знаходиться на території однієї з автомобільних заправок.

За лічені хвилини на вказану заявником автозаправку прибула оперативна група працівників міліції. Біля «КАМАЗа» з пошкодженими колесами знаходився переляканий водій та працівник АЗС. Зі слів 28-річного чоловіка, який знаходився за кермом вантажівки, за кілька кілометрів до м. Гайсин його почав переслідувати автомобіль «Жигулі». Водій легковика звуковими та світловими сигналами намагався зупинити його, а після невдалих спроб дістав рушницю та почав стріляти по колесах. Оскільки на вулиці було темно, і все відбувалося на неосвітленій ділянці дорозі, водій «КАМАЗа» намагався доїхати до найближчого людного міста. Зупинився він на заправці, вибіг з кабіни та заховався поблизу автівки. Коли під’їхав легковик, і його водій побачив, що у кабіні машини, яку він переслідував не має водія, він підійшов до працівника заправки з проханням. Останній мав передати втікачу номер телефону свого переслідувача, оскільки в нього є до нього питання. Після цього чоловік вистрілив ще кілька разів по колесах вантажівки, сів у «Жигулі» та поїхав.

Протягом кількох годин переслідувач «КАМАЗа» був затриманий. Ним виявився 42-річний приватний підприємець з Іллінецького району. Чоловік пояснив працівникам міліції, що йому не сподобалось, як себе поводить на дорозі водій вантажівки. Той не давав йому зробити маневр обгону, і із-за цього він ледь не з’їхав з дороги. Все чого хотів переслідувач – пояснити водію «КАМАЗа», що той неправий, і розказати, як треба їздити. Оскільки вантажівка не зупинялась, водій-переслідувач нічого кращого не вигадав, як зупинити її за допомогою мисливської рушниці, яка знаходилась у салоні його авто.

В діях водія легкового автомобіля вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Стосовно нього порушена кримінальна справа.